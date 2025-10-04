Бывший СССР
В постсоветской республике вспыхнули протесты после выборов

Ambebi: В Грузии начались протесты на фоне выборов в местные органы власти
Кирилл Луцюк

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В столице Грузии начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщило Ambebi.

В частности, митинг проходит на проспекте Руставели. Полностью заблокирована Площадь Свободы. Протестующие перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента. Кроме того, участники акции перекрыли движение по проспекту Меликишвили и развернули баннеры с лозунгами «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью!», а кроме того, государственные флаги Грузии.

Демонстранты обвиняют власти страны в тесной связи с Россией и требуют проведения новых парламентских выборов.

До этого сообщалось, что для участия в протестах к местам сбора колоннами выдвинулись сотни автомобилей. В этих акциях собираются участвовать и жители дальних регионов страны. Тем временем власти начали мобилизацию силовых органов. Есть сведения, что организаторы митингов намереваются добиться мирного свержения действующей власти.

