Названа причина начала протестов в Грузии

Политолог Коньков связал протесты в Грузии с давлением Запада

Грузия обречена на то, что все ближайшие выборы будут проходить в повышенной политической турбулентности, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» политолог назвал причину начавшихся в постсоветской стране протестов.

«Обусловлено это ощутимым давлением, которое Запад пытается оказывать на Грузию в связи с недовольством тем, что нынешние власти страны так активно взялись за отстаивание своих суверенных интересов, за удерживание от вступления в антироссийскую политику Запада», — объяснил Коньков.

При этом, по словам политолога, давления грузинского народа на власть здесь нет.

«Есть давление западных структур, которые используют свои силы для того, чтобы раскачивать ситуацию изнутри. Власти тоже уже накопили опыт в этом плане. В то же время Грузия — страна с достаточно активным политическим многообразием. Все митинги, все протесты имеют свою традицию, начало и завершение. Поэтому люди, которые выходят на улицу, действуют в соответствии с законом, а после расходятся по домам», — заключил он.

Ранее в столице Грузии начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Вышедшие на улицу граждане обвиняют местные власти в тесной связи с РФ и требуют проведения новых парламентских выборов.

