Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 4 октября 2025Бывший СССР

Митингующие в постсоветской стране ворвались во двор президента

Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента, их пытаются разогнать
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Жители Грузии, устроившие митинг в Тбилиси, ворвались во двор президента страны Михаила Кавелашвили, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Как отмечают журналисты, митингующие миновали железные заграждения, их пытаются разогнать при помощи перцовых спреев.

В столице Грузии ранее начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Вышедшие на улицу граждане обвиняют местные власти в тесной связи с РФ и требуют проведения новых парламентских выборов.

Известно, что победу на выборах во всех муниципалитетах страны одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Митингующие в постсоветской стране ворвались во двор президента

    Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки в Турции

    Turkish Airlines вывезла активистов флотилии Тунберг «Сумуд» из Израиля

    Полиция усилила меры против митингующих в Грузии

    Названа причина начала протестов в Грузии

    В России уничтожили 17 украинских беспилотников

    Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион

    В сети возмутились нарядом гостьи на свадьбе

    Депутат Госдумы оправдался за новый iPhone 17 Pro фразой про поиск «дырок»

    Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости