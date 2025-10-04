Митингующие в постсоветской стране ворвались во двор президента

Жители Грузии, устроившие митинг в Тбилиси, ворвались во двор президента страны Михаила Кавелашвили, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Как отмечают журналисты, митингующие миновали железные заграждения, их пытаются разогнать при помощи перцовых спреев.

В столице Грузии ранее начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Вышедшие на улицу граждане обвиняют местные власти в тесной связи с РФ и требуют проведения новых парламентских выборов.

Известно, что победу на выборах во всех муниципалитетах страны одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».