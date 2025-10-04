Бывший СССР
Премьер Грузии раскрыл результаты выборов в стране

Кобахидзе: Правящая партия Грузии побеждает на выборах во всех муниципалитетах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» одерживают победу на выборах во всех муниципалитетах страны. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Согласно данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах», — рассказал премьер.

По его словам, во всех муниципалитетах в пользу правящей партии фиксируется результат выше 70 процентов голосов.

Ранее Кобахидзе заявил, что Майдан в 2014 году на Украине финансировался иностранными спецслужбами. По его словам, митинги в Грузии также были профинансированы иностранными спецслужбами, но власти не допустят развития подобного сценария в стране.

