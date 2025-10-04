Полиция усилила меры против митингующих в Грузии

Полиция в Тбилиси применила водомет против митингующих

Полиция в столице Грузии усилила меры против митингующих. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстрантов, ворвавшихся во двор резиденции президента страны в Тбилиси, разгоняют при помощи водомета.

Как пишет Shot, известно о нескольких пострадавших и задержанных во время массовых протестов.

На данный момент в здание резиденции главы государства кидают камни, в правоохранителей пускают пиротехнику. Участие в беспорядках принимают несколько сотен человек.

Протесты в Грузии начались 4 октября. Митингующие недовольны результатами выборов в органы местного самоуправления.