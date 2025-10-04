Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 4 октября 2025Бывший СССР

Полиция усилила меры против митингующих в Грузии

Полиция в Тбилиси применила водомет против митингующих
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Полиция в столице Грузии усилила меры против митингующих. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстрантов, ворвавшихся во двор резиденции президента страны в Тбилиси, разгоняют при помощи водомета.

Как пишет Shot, известно о нескольких пострадавших и задержанных во время массовых протестов.

На данный момент в здание резиденции главы государства кидают камни, в правоохранителей пускают пиротехнику. Участие в беспорядках принимают несколько сотен человек.

Протесты в Грузии начались 4 октября. Митингующие недовольны результатами выборов в органы местного самоуправления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Митингующие в постсоветской стране ворвались во двор президента

    Раскрыт посланный Путиным Западу сигнал на «Валдае»

    Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки в Турции

    Turkish Airlines вывезла активистов флотилии Тунберг «Сумуд» из Израиля

    Полиция усилила меры против митингующих в Грузии

    Названа причина начала протестов в Грузии

    В России уничтожили 17 украинских беспилотников

    Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион

    В сети возмутились нарядом гостьи на свадьбе

    Депутат Госдумы оправдался за новый iPhone 17 Pro фразой про поиск «дырок»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости