Премьер Грузии выдвинул еще одну версию о беспорядках

Премьер Кобахидзе: Партия Саакашвили пятый раз пыталась устроить майдан в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, оппозиционеры в пятый раз пытались совершить государственный переворот и устроить майдан в Грузии.

Ранее Кобахидзе обвинил в беспорядках посла Европейского союза в Тбилиси Павла Герчинского.

В Грузии днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления начались протесты. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, перекрыв проспект Руставели. К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер.