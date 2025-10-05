Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 5 октября 2025Бывший СССР

Премьер Грузии выдвинул еще одну версию о беспорядках

Премьер Кобахидзе: Партия Саакашвили пятый раз пыталась устроить майдан в Грузии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, оппозиционеры в пятый раз пытались совершить государственный переворот и устроить майдан в Грузии.

Ранее Кобахидзе обвинил в беспорядках посла Европейского союза в Тбилиси Павла Герчинского.

В Грузии днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления начались протесты. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, перекрыв проспект Руставели. К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

    Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

    Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

    Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

    В многоквартирном доме в России произошел взрыв

    Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

    В Нижегородской области сбили пять беспилотников

    На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

    Российские войска взяли под контроль село в ДНР

    Военные врачи вручную завели сердце российского солдата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости