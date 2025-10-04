Бывший СССР
21:16, 4 октября 2025Бывший СССР

Премьер Грузии обвинил в беспорядках посла Евросоюза

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил в беспорядках посла ЕС в Тбилиси Герчинского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках в том числе посла Европейского союза (ЕС) в Тбилиси Павла Герчинского, передает ТАСС.

«Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС», — подчеркнул политик.

Он добавил, что дипломат несет «особую ответственность» за беспорядки в Тбилиси.

Ранее Кобахидзе заявил, что действующая в стране иностранная агентура будет полностью нейтрализована. По его словам, происходящее в столице на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением.

