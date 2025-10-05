В России в День учителя высказались о зарплате педагогов

Бессараб: Средняя зарплата учителей должна равняться 100 % от средней по региону

Средняя зарплата педагогов должна равняться 100 процентам от средней зарплаты по региону, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«В основном формируется система оплаты труда именно на региональном уровне. Вместе с тем есть общефедеральные требования, например, требования к уровню средней заработной платы педагогического состава, которые установлены указом президента еще в 2012 году. Так называемые майские указы. В соответствии с этими указами средняя зарплата педагогов должна равняться 100 процентам средней заработной плате по региону. Ниже нельзя», — отметила Бессараб.

Кроме того, по словам депутата, есть дополнительные указы президента, которые формируют выплаты, например, сельским учителям или доплаты за классное руководство.

Региональный уровень позволяет дополнительно предусмотреть выплаты для педагогов Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Необходимо отдать должное нашей системе подготовки детей. Те педагоги, которые воспитывают 100-балльников или победителей олимпиад, получают не только статус, но и определенные выплаты как на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, работает множество конкурсов для педагогов. Те, кто побеждает, тоже имеет возможность дополнительного поощрения», — рассказала она.

При этом Бессараб отметила, что в отдельных регионах есть проблема, когда стопроцентная заработная плата достигается не за счет увеличения заработной платы, а за счет увеличения ставки для учителей.

«Если нормальные условия труда для учителя — это 18 часов, то многие работают по 30-32. Это очень сложно. Учительский хлеб вообще сложен, а при увеличении ставки это, конечно, большая нагрузка на учителей», — добавила депутат.

Это находится на контроле у министерства, но вместе с тем есть проблемы невыполнения указов в регионах Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее президент России Владимир Путин обратился к российским учителям, поздравив их с профессиональным праздником. Видео опубликовано на официальном сайте главы государства. Путин отметил, что профессия учителя пользуется заслуженным уважением в обществе, а сегодняшний праздник вызывает теплые чувства у миллионов россиян.

