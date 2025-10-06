Ценности
10:49, 6 октября 2025Ценности

Максим Галкин избавился от редчайшего Bentley

Максим Галкин избавился от редчайшего Bentley Arnage, которым владел с 2003 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) избавился от редчайшего автомобиля Bentley Arnage. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте машину выставляли на продажу, а сейчас журналистам стало известно, что у него сменился собственник и госномер. Стоимость такого авто варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Галкин владел Bentley с двигателем 6,75 литра с 2003 года.

Всего с 1998 по 2005 год было выпущено около четырех тысяч Bentley Arnage с двумя вариантами двигателей, в том числе почти 200 из них — в особом исполнении.

В сентябре золотые украшения Галкина взорвали соцсети.

