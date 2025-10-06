Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:58, 6 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

Украинские аналитики заявили о переходе Малеевки под контроль России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский аналитический паблик Deep State заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Малеевка в Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ВС России продвинулись возле Вороного Днепропетровской области, а также Новоивановки и Охотничьего в Запорожской области. Также сообщается о продвижении Российской армии в районе Белой Горы на константиновском направлении.

Ранее ВС России взяли под контроль село Кузьминовка в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

    В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

    Взрывы услышали в российском городе

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

    В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

    Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

    Перехват украинских ракет над Белгородом сняли на видео

    Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости