Российские войска взяли под контроль село Кузьминовка в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль село Кузьминовка в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что подразделения Южной группировки войск заняли населенный пункт в результате активных и решительных действий.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль логистику украинской армии вокруг города Северска в ДНР. Отмечается, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно доставлять в населенный пункт боекомплекты и провизию.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска сломили западный форпост ВСУ в районе Северска. Уточнялось, что передовой пункт находится у села Дроновка.