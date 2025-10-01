Бывший СССР
ВС России взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ вокруг одного из городов ДНР

ТАСС: ВС России взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли под полный огневой контроль логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) вокруг Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Вокруг Северска вся логистика противника находится под полным огневым контролем», — подтвердил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, украинским подразделениям крайне сложно доставлять в Северск провизию и боекомплект.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России сломили западный форпост ВСУ в районе Северска. Он располагался у населенного пункта Дроновка.

