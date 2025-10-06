Россия
Путин распорядился создать группу по вопросам помощи семьям с детьми

Никита Абрамов
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин распорядился образовать группу по вопросам помощи семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«О межведомственной рабочей группе по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства... Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — говорится в тексте распоряжения.

Главой группы президент назначил уполномоченного по правам ребенка в России Марию Львову-Белову. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин учредил совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Вместе с этим российский лидер также упразднил совет при президенте по русскому языку, который существовал до этого.

