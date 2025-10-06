В Грузии назвали организаторов протестов и объявили им о тюремных сроках

Прокуратура Грузии обвинила организаторов протестов в попытке свержения власти

Прокуратура Грузии обвинила организаторов протестов, представителей оппозиции страны в попытке свержения власти и государственного переворота. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Вина вменяется представителям оппозиционных партий, в том числе представителям «Единого национального движения» (ЕНД) экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «Обвинения предъявлены Паате Бурчуладзе, Муртазе Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, организаторы обвиняются в организации и участии в групповом насилии. По информации прокуратуры Грузии, им грозит до девяти лет лишения свободы.

4 октября в Грузии после выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом