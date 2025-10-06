Культура
13:50, 6 октября 2025Культура

Звезде «Реальных пацанов» отказались выдать шенген из-за финала сериала

Актер Селиванов заявил, что ему отказали в выдаче визы из-за «Реальных пацанов»
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актеру и музыканту Владимиру Селиванову, известному по роли Вована в «Реальных пацанах», отказали в выдаче визы из-за патриотичного финала сериала. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Команда артиста планировала принять участие в одном из европейских музыкальных фестивалей, однако всей группе не выдали шенген. «Всей нашей команде отказали в визах по довольно стандартной причине, хотя документы были в полном порядке», — пояснил Селиванов.

По словам актера, позже ему передали, что отказ связан с финалом комедийного сериала, в котором затронута тема специальной военной операции. Кроме того, причиной якобы послужила позиция Селиванова, который записывает патриотические песни.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) анонсировал тур по странам Европы и подчеркнул, что всем участникам его команды удалось получить визы впервые за пять лет. Это событие он назвал «настоящим чудом».

