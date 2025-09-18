Моргенштерн объявил о первом за пять лет туре по Европе

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) анонсировал тур по странам Европы. Соответствующая публикация появилась на странице музыканта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Артист подчеркнул, что всем участникам его команды удалось получить визы впервые за пять лет. Это событие он назвал «настоящим чудом» и призвал поклонников покупать билеты на ближайшие концерты.
«Давайте, европейцы, тратьте свои евро на билеты!» — подытожил Моргенштерн.
Отмечается, что тур рэпера начнется 4 октября и продлится до 5 декабря. Выступления запланированы в Берлине, Амстердаме, Париже, Лондоне и других городах.
Ранее в сентябре Моргенштерн заявил о срыве концертов в США из-за отказа в выдаче визы. 6 сентября рэпер должен был дать концерт в Чикаго, после чего планировались выступления в Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Исполнитель назвал причину отказа «смешной», но не раскрыл подробностей решения консульства.