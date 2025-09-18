Моргенштерн объявил о первом за пять лет туре по Европе

Рэпер Моргенштерн анонсировал тур по странам Европы

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) анонсировал тур по странам Европы. Соответствующая публикация появилась на странице музыканта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист подчеркнул, что всем участникам его команды удалось получить визы впервые за пять лет. Это событие он назвал «настоящим чудом» и призвал поклонников покупать билеты на ближайшие концерты.

«Давайте, европейцы, тратьте свои евро на билеты!» — подытожил Моргенштерн.

Отмечается, что тур рэпера начнется 4 октября и продлится до 5 декабря. Выступления запланированы в Берлине, Амстердаме, Париже, Лондоне и других городах.

Ранее в сентябре Моргенштерн заявил о срыве концертов в США из-за отказа в выдаче визы. 6 сентября рэпер должен был дать концерт в Чикаго, после чего планировались выступления в Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Исполнитель назвал причину отказа «смешной», но не раскрыл подробностей решения консульства.