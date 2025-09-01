Культура
Моргенштерн заявил о срыве тура по США

Рэпер Моргенштерн объявил о срыве концертов в США из-за отказа в выдаче визы
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) объявил о переносе запланированных в США концертов из-за трудностей с получением визы. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист сообщил, что американское консульство вновь отказало ему в выдаче визы. «Причина смешная», — добавил Моргенштерн, не раскрыв подробностей решения.

6 сентября рэпер должен был дать концерт в Чикаго, после чего планировались выступления в Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Исполнитель заявил, что новые даты его тура по США будут объявлены позже.

В мае Моргенштерн также сообщил о переносе запланированных в США концертов из-за отказа в выдаче визы. По словам артиста, визу должны были предоставить в течение месяца, однако его команда не могла ждать так долго. Тогда рэпер пообещал фанатам, что тур обязательно состоится осенью.

