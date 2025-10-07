Экономика
21:06, 7 октября 2025

Член НАТО ввел санкции против якобы связанных с Россией компаний

Польша ввела санкции против якобы связанных с Россией фирм Steeltrade и Omni Grp
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Польша ввела санкции против якобы связанных с Россией фирм Steeltrade и Omni Grp. Об этом сообщает РИА Новости

Steeltrade специализируется на оптовой торговле металлическими изделиями, гидравлическим и отопительным оборудованием, а Omni Grp занимается поставками металлов и металлических руд. Член НАТО объясняет ограничения тем, что указанные компании «косвенно участвуют в поставках в Россию металлопродукции, стальных изделий и деталей машин».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. В ходе переговоров о санкциях против Москвы европейские страны обсуждают возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива, а также ограничений в отношении «теневого флота» и третьих стран, объяснила она.

