Член НАТО ввел санкции против якобы связанных с Россией компаний

Польша ввела санкции против якобы связанных с Россией фирм Steeltrade и Omni Grp

Польша ввела санкции против якобы связанных с Россией фирм Steeltrade и Omni Grp. Об этом сообщает РИА Новости

Steeltrade специализируется на оптовой торговле металлическими изделиями, гидравлическим и отопительным оборудованием, а Omni Grp занимается поставками металлов и металлических руд. Член НАТО объясняет ограничения тем, что указанные компании «косвенно участвуют в поставках в Россию металлопродукции, стальных изделий и деталей машин».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. В ходе переговоров о санкциях против Москвы европейские страны обсуждают возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива, а также ограничений в отношении «теневого флота» и третьих стран, объяснила она.