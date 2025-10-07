Экономика
14:04, 7 октября 2025Экономика

В Госдуме предложили снижать ставку по ипотеке за третьего ребенка

Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за третьего и последующих детей
Виктория Клабукова
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Семьям предложили дифференцировать ставку по ипотеке за третьего и каждого последующего ребенка. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет «Ридус».

По мнению парламентария, нынешние меры поддержки для многодетных семей недостаточны, поскольку не отражают разницу между семьей с тремя детьми и, к примеру, шестью — именно столько детей у самого Милонова. При этом, по его мнению, три ребенка — это норма для нации. «Я как отец шестерых детей могу сказать, что все очень плохо. Меры поддержки многодетных остаются на уровне трех детей — это нормальное количество детей, которое позволяет нации не вымирать. Для них меры хорошие, но при увеличении количества детей они растворяются. Мама с шестью детьми и мама с тремя детьми — это большая разница», — заявил Милонов.

Как отметил депутат, в России уже одобрили включение в страховой стаж ухода за каждым ребенком, а не по лимиту, как было прежде, однако необходимо идти дальше. Милонов призывает снижать ставку по семейной ипотеке на один процент за третьего и каждого последующего ребенка. «Люди будут понимать: у них восемь детей — у них беспроцентная ипотека», — сказал парламентарий.

Ранее аналогичное предложение огласила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее задумке, ставку по семейной ипотеке можно было снизить до четырех процентов при наличии троих детей и до одного процента при наличии четырех.

