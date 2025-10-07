Рита Ора в трусах пришла в ресторан

Британская певица Рита Ора в откровенном виде пришла в ресторан в Париже

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном виде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

34-летняя исполнительница пришла в ресторан во время поездки на Неделю моды в Париже. Она предстала перед камерами в укороченном леопардовом жакете, который облегал ее фигуру, и кожаных трусах поверх прозрачных колготок.

Также знаменитость надела босоножки на массивной платформе и каблуках и солнцезащитные очки, нанеся на губы красную помаду.

Ранее в октябре российская модель Алеся Кафельникова в откровенном виде открыла показ бренда Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже.