12:44, 2 октября 2025Ценности

Рита Ора снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Британская певица и актриса Рита Ора снялась в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Британская певица и актриса Рита Ора снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя поп-исполнительница предстала на размещенном черно-белом снимке в облегающем платье с глубоким декольте.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала частично обнаженную грудь. В то же время звезда распустила короткие завитые в локоны волосы и надела солнцезащитные очки.

В сентябре кардинально сменившая имидж Рита Ора снялась в нижнем белье. Наряд состоял из ультракоротких шортов, бюстгальтера и свободной майки.

