Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

Россия в ближайшее время отменит визы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией
Алина Черненко
Мекка

Мекка. Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Россия захотела отменить визовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.

Уточняется, что введение безвизового режима с тремя странами планируется в ближайшее время.

В источнике также говорится, что упрощение визового режима с рядом государств позволило привлечь дополнительно два миллиона иностранных туристов. К 2030 году планируется увеличить число поездок зарубежных гостей в Россию на 11 миллионов к нынешним пяти миллионам.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия введет безвизовый режим для туристов из Китая. Он указал, что это станет ответным шагом на недавнее аналогичное решение властей Поднебесной.

