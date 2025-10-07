Раскрыто содержание первого за два года пакета помощи Украине от Словакии

Глава МВД Шутай-Эшток: Словакия направит Украине технику для разминирования

Словакия направит Украине технику для разминирования. Об этом сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток, запись его заявления доступна на YouTube.

При этом министр подчеркнул, что обещание Братиславы не поставлять оружие Киеву остается в силе. «Никакого оружия мы посылать на Украину не будем», — сказал политик.

Отмечается, что это первый пакет гуманитарной помощи Украине с конца 2023 года, одобренный правительством премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Словакия не будет поддерживать поставку оружия на Украину. Также он отметил, что Братислава не поддерживает инициативу об отправке вооруженных сил на Украину, которую активно продвигают Париж и Лондон.