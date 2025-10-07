Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:24, 7 октября 2025Ценности

В сети оценили внешность 21-летнего сына Рассела Кроу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

В сети оценили внешность сына австралийского актера новозеландского происхождения Рассела Кроу Чарльза Спенсера Кроу. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

21-летнего наследника артиста запечатлели на улице в Сиднее. Он предстал перед камерами в темно-синей рубашке на пуговицах, пиджаке и джинсах в тон и коричневых ботинках. При этом мужчина также распустил длинные волосы и продемонстрировал усы и бороду.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, заявив, что не видят сходства артиста с сыном. «Чак Норрис — младший», «Кристиану Бэйлу стоит пройти тест ДНК», «Похож на Райана Гослинга...», «Совсем не похож на своего отца», — заявили юзеры.

В сентябре внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

    Окружение Трампа обеспокоилось ухудшением его умственных способностей

    Гоблин заговорил на литовском

    Потерявшая сына звезда «Сватов» попала в психбольницу

    «Ангел» Victoria's Secret позанималась спортом с голыми ягодицами

    В Барнауле пожарные спасли кота из горящей квартиры

    Предсказан курс доллара на конец октября

    Психолог поддержала контролирующих переписки партнеров женщин

    На Западе призвали Трампа сдержать обещание по Украине

    В сети оценили внешность 21-летнего сына Рассела Кроу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости