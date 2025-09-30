Внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети

Австралийский актер новозеландского происхождения Рассел Кроу вышел в свет после похудения и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

61-летний актер предстал на сцене международного кинофестиваля в Цюрихе, Швейцария. Так, он выбрал для мероприятия голубую рубашку, зеленый галстук и темно-синий костюм, который состоял из пиджака и брюк. Кроме того, Кроу надел черные кожаные туфли, примерил массивные золотые часы и зачесал волосы назад.

Читатели портала удивились изменившейся внешности звезды «Гладиатора» и «Игр разума» и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Обожаю Рассела Кроу и рада, что он похудел. Он стал практически неузнаваемым», «Сигареты и "Оземпик" — новая голливудская диета», «Продолжай в том же духе», «Отличная работа», «Плевать, как он похудел. Сейчас он выглядит лучше всех за последние годы», — высказывались они.

