В сети появились снимки без ретуши 61-летнего Рассела Кроу с голым торсом

Карина Черных
Карина Черных

Фото: BACKGRID / Legion-Media

В сети появились откровенные снимки без ретуши австралийского актера Рассела Кроу. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

61-летнего артиста запечатлели на пляже во время отдыха с 33-летней возлюбленной и коллегой Бритни Териот. Он предстал перед камерой с волосами коричневого оттенка и седой бородой.

При этом Кроу надел голубые шорты до колена и продемонстрировал голый торс с выступающим животом.

В феврале 87-летний американский актер Джек Николсон появился на публике и восхитил пользователей сети.

