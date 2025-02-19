87-летний Джек Николсон появился на публике и восхитил пользователей сети

Американский актер, кинорежиссер и сценарист Джек Николсон появился на публике и восхитил внешностью пользователей сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

87-летний артист посетил съемки Saturday Night Live, посвященные 50-летию шоу. На размещенных кадрах он предстал в черном костюме, рубашке в тон и берете с логотипом бейсбольного клуба New York Yankees — буквами NY. В то же время гость передачи надел очки с фиолетовыми линзами и массивной черной оправой и продемонстрировал бороду и усы.

Читатели таблоида высказались об увиденном в комментариях. «Джек выглядит великолепно, особенно для своих 87 лет», «Он выглядит просто фантастически цветущим!», «Выглядит хорошо. Я и не думал, что ему 87. Ого!», «Выглядит потрясающе», — указали юзеры.

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