В Совфеде поспорили с Меркель после ее слов о виновных в начале СВО

Сенатор Пушков: Меркель пытается снять ответственность с себя за начало СВО

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о виновниках начала специальной военной операции (СВО) на Украине, пыталась снять ответственность с себя самой. На самом деле, ФРГ, наравне со странами Балтики, тоже несет ответственность за это, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Это заявление выглядит как попытка снять ответственность с себя самой, с Германии и с ведущих стран ЕС (Евросоюза — прим. «Ленты.ру»), которые своей политикой также вели дело к их срыву», — написал парламентарий.

Он напомнил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и сама Меркель также признавали, что использовали переговоры, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к боевым действиям.

Меркель 6 октября назвала виновных в начале СВО. Бывший канцлер Германии обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале боевых действий на Украине. По ее словам, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между ЕС и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.