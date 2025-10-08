Набиуллина оценила долю безналичных платежей в России

Набиуллина: Доля безналичных платежей в России достигла 87,5 процента

Доля безналичных платежей в России достигла 87,5 процента. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует РИА Новости.

В рамках выступления на пленарной сессии Форума инновационных финансовых технологий Банка России (Finopolis-2025) глава регулятора отметила, если не брать в расчет только безналичные платежи, то в России 88,5 процента финансовых услуг приобретается «в цифре»

«Это очень высокий показатель, по нему Россия входит в пятерку стран "с более или менее крупными экономиками"», добавила Набиуллина.

В июле глава Банка России прогнозировала, что к концу 2025-го доля безналичных платежей вырастет до 90 процентов.

В подготовленном Банком России документе «Основные направления развития национальной платежной системы на период 2025-2027 годов» спрогнозировали к 2027 году рост доли безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, до 15 процентов. В настоящее время оплата через платежные приложения банков, по QR-коду, биометрии, СБП и в цифровых рублях совокупно не превышает десяти процентов от общего объема безналичных платежей.