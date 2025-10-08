Бывший СССР
Стало известно о нехватке расчетов ПВО в Чернигове

ТАСС: В Чернигове не хватает расчетов ПВО
Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом расчетов противовоздушной обороны (ПВО) в Черниговской области, небо над городом стало «проходным двором». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«После недавнего блэкаута в Чернигове и удара по полигону Гончаровский выяснилось, что небо Черниговской области представляет из себя проходной двор. (...) В связи с этим Черниговская ОВА в спешном порядке начала вновь формировать мобильные группы ПВО», — говорится в материале.

Стать членом мобильной группы предлагают мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 60 лет. Собеседник агентства предположил, что одной из причин нехватки расчетов ПВО стало то, что изначально подразделения были сформированы, однако в дальнейшем в связи с ухудшением обстановки на фронте личный состав этих групп переводился в пехоту.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России дважды за день ударили по критической инфраструктуре Чернигова.

