ВС России второй раз за день ударили по критической инфраструктуре Чернигова

Глава Черниговской ГВА Брижинский сообщил об ударах по инфраструктуре города

Российские войска второй раз за день нанесли удары по критической инфраструктуре Чернигова. Об этом сообщает в Telegram глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«Враг в очередной раз атакует критическую инфраструктуру города», — говорится в публикации.

Какие именно объекты подверглись атаке, не уточняется.

Ранее в Чернигове после утреннего ракетного удара начался масштабный пожар. По сообщениям украинской прессы, российские войска ударили по одному из инфраструктурных объектов города.