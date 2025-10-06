Бывший СССР
ВС России второй раз за день ударили по критической инфраструктуре Чернигова

Глава Черниговской ГВА Брижинский сообщил об ударах по инфраструктуре города
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссийские войска

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Российские войска второй раз за день нанесли удары по критической инфраструктуре Чернигова. Об этом сообщает в Telegram глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«Враг в очередной раз атакует критическую инфраструктуру города», — говорится в публикации.

Какие именно объекты подверглись атаке, не уточняется.

Ранее в Чернигове после утреннего ракетного удара начался масштабный пожар. По сообщениям украинской прессы, российские войска ударили по одному из инфраструктурных объектов города.

