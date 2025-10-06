ВС России второй раз за день ударили по критической инфраструктуре Чернигова

Российские войска второй раз за день нанесли удары по критической инфраструктуре Чернигова. Об этом сообщает в Telegram глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
«Враг в очередной раз атакует критическую инфраструктуру города», — говорится в публикации.
Какие именно объекты подверглись атаке, не уточняется.
Ранее в Чернигове после утреннего ракетного удара начался масштабный пожар. По сообщениям украинской прессы, российские войска ударили по одному из инфраструктурных объектов города.