Появились кадры масштабного пожара в Чернигове после утреннего удара

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала кадры масштабного пожара в Чернигове в результате утреннего удара российских войск. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На кадрах запечатлен крупный пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что Чернигов был атакован дронами типа «Герань». «В области уже с неделю серьезные перебои с электроэнергией», — добавил он.

В ночь на 5 октября удар также был нанесен по Львову. После ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма и остановилась работа транспорта.

