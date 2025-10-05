Над Львовом после ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма

Мэр Садовой: Над Львовом после обстрела поднимается дым, продолжаются пожары

Над Львовом после ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма, об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram. Кадры затянутого дымом города опубликовали местные паблики.

«Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте», — написал чиновник.

Он уточнил, что в городе после обстрелов продолжается несколько пожаров, на местах работаю соответствующие службы. Часть Львова осталась без света в результате атаки. Часть общественного транспорта не вышла на маршруты.

Российские войска в ночь на 5 октября нанесли комбинированный удар по Украине с применением сотен дронов и ракет.

Основной целью стала западная часть страны, во Львове и Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

Как отмечал российский военблогер Борис Рожин, были атакованы пять областей Украины: Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской. Тревога звучала по всей территории страны.

До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России готовят самую массированную атаку на Украину с применением дронов за всю историю проведения спецоперации, по территории республики могут запустить до 750 беспилотников.

