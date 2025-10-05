Военблогер рассказал об ударах беспилотников по пяти областям Украины

Военблогер Рожин рассказал об ударах БПЛА по пяти областям Украины

Военблогер Борис Рожин в Telegram-канале рассказал об ударах беспилотников по пяти областям Украины: Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской.

«Вовсю идет налет "Гераней". Противник ожидает ночью ракетную атаку», — написал он.

В Одессе множественные прилеты, отметил военблогер со ссылкой на местные паблики. Глава Одесской городской администрации Олег Кипер сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Атака ведется на подконтрольную Киеву часть Запорожской области, отметил глава украинской администрации региона Иван Федоров. По Запорожью было нанесено не менее десяти ударов беспилотниками и авиабомбами, в некоторых районах наблюдаются перебои со светом и водой.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит практически по всей территории страны, за исключением западных областей: Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновецкой.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России готовят самую массированную атаку на Украину с применением дронов за всю историю проведения спецоперации, по территории республики могут запустить до 750 беспилотников.

