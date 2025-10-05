Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:05, 5 октября 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал об ударах беспилотников по пяти областям Украины

Военблогер Рожин рассказал об ударах БПЛА по пяти областям Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Военблогер Борис Рожин в Telegram-канале рассказал об ударах беспилотников по пяти областям Украины: Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской.

«Вовсю идет налет "Гераней". Противник ожидает ночью ракетную атаку», — написал он.

В Одессе множественные прилеты, отметил военблогер со ссылкой на местные паблики. Глава Одесской городской администрации Олег Кипер сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Атака ведется на подконтрольную Киеву часть Запорожской области, отметил глава украинской администрации региона Иван Федоров. По Запорожью было нанесено не менее десяти ударов беспилотниками и авиабомбами, в некоторых районах наблюдаются перебои со светом и водой.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит практически по всей территории страны, за исключением западных областей: Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновецкой.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России готовят самую массированную атаку на Украину с применением дронов за всю историю проведения спецоперации, по территории республики могут запустить до 750 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Старший сержант эвакуировал более 100 раненых российских бойцов

    Орбан заявил о стремлении спецслужб Украины повлиять на Венгрию

    Россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля

    Конфликту на Украине предрекли расширение

    Военблогер рассказал об ударах беспилотников по пяти областям Украины

    Стало известно о правилах для украинских журналистов в зоне СВО

    Украинский взвод во главе с командиром покинул позиции у Изюма

    Переориентация экспорта российской нефти открыла возможности для одной страны

    Илон Маск показал изучение приемов кунг-фу гуманоидным роботом Optimus

    Марочко рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости