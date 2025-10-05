Бывший СССР
Стало известно о возможном запуске Россией 750 дронов по Украине

«Военндело»: ВС РФ могут запустить по Украине до 750 дронов в ночь на 5 октября
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России готовят самую массированную атаку на Украину с применением дронов за всю историю проведения спецоперации. По данным Telegram-канала «Военндело», по территории станы могут запустить до 750 дронов.

«Украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что сегодня ночью ожидается рекордная атака российских БПЛА-камикадзе типа "Герань" — до 750 дронов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Черном море зафиксированы три ракетоносителя «Калибр», несущие на себе 24 ракеты.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли поражение работавшим на военно-промышленный комплекс Украины объектам энергетики.

