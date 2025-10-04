Российские войска ударили по работавшим на ВПК Украины объектам энергетики

Российские войска ударили по работавшим на военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины объектам энергетики страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В оборонном ведомстве рассказали, что поражение указанным объектам было нанесено с помощью беспилотников, а также ракетными войсками и артиллерией.
Кроме объектов энергетики Вооруженные силы России ударили по местам подготовки запуска дальнобойных дронов и пунктам размещения иностранных наемников. Были поражены объекты в 143 районах.
Ранее сообщалось, что Украина нанесла массированный удар по столице российского региона.