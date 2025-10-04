Россия
14:54, 4 октября 2025

Российские войска ударили по работавшим на ВПК Украины объектам энергетики

МО: ВС России нанесли поражение работавшим на ВПК Украины объектам энергетики
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска ударили по работавшим на военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины объектам энергетики страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что поражение указанным объектам было нанесено с помощью беспилотников, а также ракетными войсками и артиллерией.

Кроме объектов энергетики Вооруженные силы России ударили по местам подготовки запуска дальнобойных дронов и пунктам размещения иностранных наемников. Были поражены объекты в 143 районах.

Ранее сообщалось, что Украина нанесла массированный удар по столице российского региона.

