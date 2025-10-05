Бывший СССР
07:42, 5 октября 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли комбинированный удар по Украине сотнями дронов и ракет

Во Львове и Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские войска в ночь на 5 октября нанесли комбинированный удар по Украине с применением сотен дронов и ракет, пишет Telegram-канал Insider UA.

Основной целью стала западная часть страны, во Львове и Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

Во Львове дроновая и ракетная атака продолжалась около четырех часов, в том числе использовалась ракеты «Кинжал». Мэр Андрей Садовой сообщил, что часть города осталась без света, общественный транспорт не выезжает на маршруты. Местные паблики показали кадры, как Львов затягивает густым дымом после ударов, власти призвали население не выходить на улицу без необходимости и закрыть окна.

В Ивано-Франковской области также работали системы противооздушной обороны. По предварительным данным, была атакована Бурштинская теплоэлектростанция (ТЭС). Из-за плохих погодных условий в западных регионах страны работа ПВО была осложнена, отмечает Insider UA.

Часть подконтрольной Киеву Запорожской области обесточена, без света остались более 73 тысяч человек.

Как отмечал российский военблогер Борис Рожин, были атакованы пять областей Украины: Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской. Тревога звучала по всей территории страны.

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России готовят самую массированную атаку на Украину с применением дронов за всю историю проведения спецоперации, по территории республики могут запустить до 750 беспилотников.

