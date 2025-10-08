Мир
02:11, 8 октября 2025Мир

В Эквадоре обстреляли кортеж президента

На президента Эквадора Нобоа совершили вооруженное нападение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Karen Toro / Reuters

В Эквадоре несколько человек открыли огонь по кортежу президента страны Даниэля Нобоа. Инцидент произошел в кантоне Каньяр, сообщает Radio Atalaya.

«Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает, что нападение было совершено по приказу радикальных группировок. Кроме представителей правительства в кортеже также находились гражданские.

По данным пресс-службы, нападавших задержали, им вменяют терроризм и покушение на убийство. Число задержанных не называется.

Ранее сооснователь мессенджера Telegram рассказал, что в 2018 году на него совершили покушение, попытавшись отравить.

