Дуров рассказал о покушении на него

Дуров заявил, что в 2018 году его пытались отравить

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в 2018 году его попытались отравить. Об этом он рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.

Дуров рассказал, что тогда он приехал домой, в арендованный таунхаус. Предприниматель обратил внимание на странного соседа, который что-то оставил у входной двери.

«И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать. Думал, это конец. Ничего не видел, не мог дышать, все болело», — рассказал Дуров.

В том же интервью основатель мессенджера Telegram объяснил загадку про два стула. Дуров объяснил, что эта загадка часто встречается в российских тюрьмах и метафорически «описывает любую ситуацию, где вам предлагают выбор между двумя не самыми лучшими вариантами». Он отметил, что в бизнесе иногда случаются похожие ситуации.