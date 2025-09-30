Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:56, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Дуров рассказал о покушении на него

Дуров заявил, что в 2018 году его пытались отравить
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в 2018 году его попытались отравить. Об этом он рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.

Дуров рассказал, что тогда он приехал домой, в арендованный таунхаус. Предприниматель обратил внимание на странного соседа, который что-то оставил у входной двери.

«И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать. Думал, это конец. Ничего не видел, не мог дышать, все болело», — рассказал Дуров.

В том же интервью основатель мессенджера Telegram объяснил загадку про два стула. Дуров объяснил, что эта загадка часто встречается в российских тюрьмах и метафорически «описывает любую ситуацию, где вам предлагают выбор между двумя не самыми лучшими вариантами». Он отметил, что в бизнесе иногда случаются похожие ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переход на цифровые рубли, рост зарплат чиновников и освобождение от НДС. Что изменится в России с 1 октября?

    «Она — следующая Скарлетт Йоханссон». Весь Голливуд обсуждает актрису Тилли Норвуд. Но ее не существует

    Дуров рассказал о покушении на него

    Кулеба назвал два возможных сценария ведения войны

    Дуров объяснил загадку про два стула

    Неизвестные дроны заметили над Норвегией

    В Северной Осетии арестовали семерых сотрудников Росгвардии

    Дуров раскрыл количество блокируемых каналов в Telegram

    Трамп связал начало украинского конфликта с выводом войск США из Афганистана

    Немецкий военный самолет атаковали фейерверками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости