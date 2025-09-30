Интернет и СМИ
23:45, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Дуров объяснил загадку про два стула

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил смысл загадки про два стула, посоветовав не выбирать между плохими вариантами, а искать альтернативу. Свои мысли он высказал в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.

Во время беседы Фридман спросил Дурова о двух стульях, попавших в кадр во время интервью журналисту Такеру Карлсону, и поинтересовался, приходилось ли основателю мессенджера делать похожий выбор в реальной жизни.

Дуров объяснил, что эта загадка часто встречается в российских тюрьмах и метафорически «описывает любую ситуацию, где вам предлагают выбор между двумя не самыми лучшими вариантами». Он отметил, что в бизнесе иногда случаются похожие ситуации.

«И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество», — ответил Дуров.

В том же интервью Дуров заявил, что телефон мешает ему, и назвал время без смартфона любимой частью дня.

