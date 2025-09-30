Дуров назвал отвлекающий его гаджет

Основатель Telegram Дуров заявил, что ему мешает телефон

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров заявил, что телефон мешает ему, и назвал время без смартфона любимой частью дня. Об этом он рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.

«Я ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая. Я хочу сам решить, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании, какие-то организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать», — отметил он.

Помимо этого, Дуров рассказал, что «блестящие идеи» приходят ему в голову, когда он «просто лежит в постели». Он подчеркнул, что не спит по 12 часов, даже если на это есть время.

