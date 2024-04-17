Интервью главы Telegram Дурова журналисту Карлсону породило волну мемов в сети

В ночь на 17 апреля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с предпринимателем, основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Интервью бизнесмена на камеру стало первым за много лет — он давно не появлялся на видео, лишь выкладывал посты в социальных сетях. Интервью не принесло громких открытий и записывалось всего час, зато было богато деталями, мимо которых россияне пройти не смогли. Чем Дуров оказался похож на Путина? Какую пасхалку для внимательных зрителей он оставил? И почему пользователи сети не верят в то, что Дуров настоящий? В материале «Ленты.ру».

Дурову досталось за любовь к откровенным фото

Прежде всего миллиардеру припомнили стену, которую он убрал из «ВКонтакте» в далеком 2010 году, заменив ее на микроблоги.

Уже предвкушаю это интервью Дурова.

Карлсон: Павел, как вы думаете, почему Россия напала на Украину?

Дуров: Ну давайте вспомним, что давно, 20 лет назад я был прыщавым ботаном, который не мог разобраться в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Поэтому пришлось сделать свой.

Карлсон: Верни стену, сука! Пользователь соцсети X (бывшая Twitter) под ником TatarinInDuss

Пользователи не смогли пройти мимо того, что в последние годы Дуров ведет себя нехарактерно и выкладывает фотографии с обнаженным торсом. «Первые два часа Карлсон уговаривал Дурова надеть футболку», — пошутил один из них. Вспомнили и о недавнем видео, на котором одетый в одни плавки предприниматель погружался в ледяную ванну. Вдохновившись тем роликом, некоторые пользователи предположили, что интервью Карлсону Дуров давал прямо из ванны со льдом.

«Что я себе представляю, когда слышу, что Карлсон поговорил с Дуровым», — подписал это фото пользователь соцсети X (бывшая Twitter) под ником IchbinShandybin Изображение: @IchbinShandybin

Многих также позабавило выражение лица Карлсона на протяжении всего разговора. «Почему Такер Карлсон всегда выглядит так, будто гости нашли доказательства того, что он приемный?», «Блин, Карлсон везде с одним лицом слушает, как будто не врубается», — отметили они.

В сети обратили внимание на неприличные стулья позади Дурова

Жемчужиной интервью оказались два стула за спиной у Дурова, которые попали в кадр. На одном из них «пики точены», а на другом — фигуры фаллосов. Это отсылка к тюремной загадке, в которой отвечающему необходимо выбрать, на какой стул он сядет сам, а на какой посадит свою мать. Мем про два стула обозначает ситуацию, когда перед человеком встает сложный выбор и ни один из вариантов не является для него предпочтительным.

Многие зрители, увидев стулья из мема, посчитали бизнесмена троллем. Один из них иронически заметил, что Карлсон сидит слева от предпринимателя, и как раз слева расположен стул с половыми органами.

Два стула из мема позади Дурова Изображение: ProWolf / Pikabu

«Посмотрел интервью Карлсона и Дурова. Карлсон заведет свой Telegram-канал, у Дурова в офисе есть два стула», «Судя по заднему фону, Паша Дуров на всякий случай пытается разгадать загадку про два стула», «Все-таки Павел Дуров ментально наш человек. Просто посмотрите на два маленьких стула за его спиной (они стоят у него на полке). Это не просто стулья, это материальное выражение известной и крайне неприличной пословицы. (...) Хорошо, что американцы не знакомы с нашим фольклором и просто не поняли смысл этой диковиной композиции. Именно она и является основной пасхалкой этого интервью», — написали пользователи.

О вульгарных стульях Дурова высказалась даже главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян: «Впервые узнала загадку про пики точеные и остальное непечатное. Благодаря Дурову и Карлсону. Век учись, как говорится».

Как выяснилось, эти предметы интерьера были созданы петербургской компанией, которая занимается производством стульев из дуба. Стоимость стульев, уменьшенные копии которых пользователи увидели в офисе Дурова, составляет 249 тысяч рублей. Также их можно арендовать за 30 тысяч рублей.

Зрители сравнили интервью Дурова и Путина Карлсону

И хотя интервью с Дуровым не вызвало такого ажиотажа, как интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, которое вышло два месяца назад, некоторые обратили внимание, что кое-что общее у них все-таки есть. Беседа американского журналиста с главой государства началась с вопроса Путина, будет ли это шоу или серьезный разговор. Журналист выбрал второй вариант, после чего Путин долго рассказывал об истории России.

«Я был просто поражен твоей историей. Если ты не возражаешь, просто воссоздай ее немного для нашей аудитории. Откуда ты родом? Как ты начал и почему?» — обратился Карлсон к Дурову в начале интервью. «Это будет долгая история», — предупредил его предприниматель. «Все в порядке», — ответил журналист. После этого Дуров начал подробно рассказывать свою биографию

«Мистер Карлсон, вижу, вы человек ученый, поэтому, если есть пять минут, я бы провел вас по краткой истории социальных сетей, а потом мы подойдем к вопросу возвращения стены», «Он явно привык к длинным историям», — шутили россияне.

Дуров — давний герой мемов

Последние несколько лет Дуров не раз становился объектом насмешек в сети. Всему виной фотографии с голым торсом, которые он выкладывает в соцсетях, сопровождая их глубокомысленными цитатами. На фотографиях Дуров настолько отличается от себя в прошлом, что в сети бытует мнение, что миллиардера заменила нейросеть.

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров Кадр: Tucker Carlson / YouTube

В очередной раз об этом заговорили в конце марта, когда бизнесмен выложил видео, на котором погружался в ванну со льдом.

Известно, что Дуров ведет здоровый образ жизни. В 2017 году он опубликовал список вещей, от которых давно отказался. В частности, предприниматель советовал пользователям вслед за ним перестать курить, употреблять алкоголь, есть мясо животных, принимать таблетки, пить кофе, есть фастфуд и смотреть телевизор. Этот список вызвал бурные обсуждения в сети: многие пользователи придумывали свои шуточные списки вещей, от которых, по их мнению, надо отказаться.

Несмотря на скепсис, который вызывают советы Дурова (например, бизнесмен называл одним из основных правил сохранения молодости одиночество), многие хвалят его за преображение. После интервью Карлсону о внешности Дурова высказалась продюсер Яна Рудковская. «Трансформация внешности Дурова — это вау. Не знаю, сколько времени он проводит в спортзале, но выглядит почти как нейросеть», — отметила она.

В интервью Карлсону Дуров рассказал о создании Telegram и внимании со стороны ФБР

Интервью с Дуровым вышло в ночь на 17 апреля на официальной странице Карлсона в соцсети X (бывшая Twitter). Во время беседы предприниматель рассказал журналисту о детстве, учебе, создании «ВКонтакте» и Telegram.

Американский журналист Такер Карлсон Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Также он пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР в США и давление на Telegram со стороны американских компаний Apple и Google. Помимо этого, бизнесмен раскрыл свое финансовое состояние, положительно высказался о ребрендинге Twitter, а также убедил Карлсона завести аккаунт в Telegram.

В настоящий момент интервью набрало 2,6 миллиона просмотров. На беседу Дурова с американским журналистом уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле полностью посмотрят интервью с предпринимателем в конце рабочего дня.