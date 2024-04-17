Рудковская оценила внешность Павла Дурова словами «выглядит как нейросеть»

Яна Рудковская восхитилась внешним преображением Павла Дурова после интервью

Российский продюсер Яна Рудковская в Telegram оценила внешний вид бизнесмена Павла Дурова после его интервью журналисту Такеру Карлсону словами «выглядит как нейросеть».

Телеведущая восхитилась преображением основателя мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» и для сравнения решила привести архивные фото миллиардера и его свежие снимки. Так, на последних видно, что волосы предпринимателя стали гуще, а тело более мускулистым.

«Давайте признаем: трансформация внешности Дурова — это вау. Не знаю, сколько времени он проводит в спортзале, но выглядит почти как нейросеть, не меньше», — заявила автор поста.

Ранее в апреле была раскрыта цена вульгарных стульев из интервью Дурова, которые составляли интерьер его офиса.