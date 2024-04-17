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13:02, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

В Кремле полностью посмотрят интервью Павла Дурова

Песков: в Кремле полностью посмотрят интервью Павла Дурова в конце рабочего дня
Павел Дуров

Павел Дуров. Кадр: Tucker Carlson / YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле полностью посмотрят интервью основателя Telegram Павла Дурова в конце рабочего дня. Его слова передает «Интерфакс».

Песков сообщил, что в полном объеме с интервью Дурова в Кремле не ознакомились. «Наверно, вряд ли это повод, чтобы бросить все дела, которые стоят на повестке дня, и вряд ли это повод для того, чтобы отвлечься от программы президента. Но в конце рабочего дня обязательно посмотрим», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков также напомнил пожелания Кремля к Telegram о том, чтобы мессенджер не становился инструментом в руках террористов. Он также отметил, что решений о блокировке платформы в России не принималось.

17 апреля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Дуровым, которое состоялось в феврале. В беседе с журналистом бизнесмен рассказал о своем финансовом состоянии, положительно высказался о нововведениях Twitter, раскрыл подробности работы над Telegram и убедил Карлсона завести аккаунт на платформе.

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      Олег Давыдов
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