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12:49, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

В Кремле напомнили о пожеланиях к Telegram

Песков напомнил о пожеланиях к Telegram не становиться инструментом террористов

Фото: Unsplash

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил пожелания Кремля к Telegram. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что в России неоднократно высказывали пожелания руководству мессенджера и его основателю Павлу Дурову в частности, чтобы они были внимательными в отношении Telegram. Их призывали принимать необходимые меры безопасности.

«Чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов», — заявил официальный представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Telegram широко используется на территории России. Он добавил, что решений о блокировке мессенджера в стране не принималось.

В конце марта Песков заявил, что основателю Telegram Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером. Он заявил, что предпринимателю стоит обратить внимание на то, что Telegram все больше становится инструментом террористов.

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