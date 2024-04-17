В Кремле напомнили о пожеланиях к Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил пожелания Кремля к Telegram. Его слова приводит ТАСС.
Песков заявил, что в России неоднократно высказывали пожелания руководству мессенджера и его основателю Павлу Дурову в частности, чтобы они были внимательными в отношении Telegram. Их призывали принимать необходимые меры безопасности.
«Чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов», — заявил официальный представитель Кремля.
Также Песков заявил, что Telegram широко используется на территории России. Он добавил, что решений о блокировке мессенджера в стране не принималось.
В конце марта Песков заявил, что основателю Telegram Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером. Он заявил, что предпринимателю стоит обратить внимание на то, что Telegram все больше становится инструментом террористов.