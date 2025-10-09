Бывший СССР
Десятки депутатов присоединились к импичменту Пашиняна

Мамиджанян: 34 депутата НС Армении присоединились к импичменту Пашиняна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

34 депутата Национального собрания (НС) Армении присоединились к импичменту премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом пишет глава инициировавшей процесс оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», — написал парламентарий.

Всего для начала процедуры импичмента премьер-министру Армении необходимо 36 желающих депутатов парламента Армении. У партии Пашиняна в НС на данный момент 71 депутата в НС Армении.

Ранее Никол Пашинян анонсировал создание Четвертой республики. Она подразумевает принятие новой Конституции, что является одним из условий Азербайджана в мирном урегулировании двух стран. Баку возражает против пункта о претензиях Еревана на Карабах (армянское название — Арцах).

