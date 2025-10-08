Бывший СССР
Пашинян анонсировал создание новой республики

Пашинян: Армения станет Четвертой республикой, основанной «на мире»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Армения станет Четвертой республикой, основанной «на мире». Так принятие новой Конституции республики анонсировал премьер-министр страны Никол Пашинян в Telegram-канале.

По его словам, конституция, принятая в период Третьей республики (с 1991 года) основана не на мире и не на волеизъявлении народа. Пашинян отметил, что это будет четким и непререкаемым принципом.

«Третья республика была основана логикой конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на логике мире», — заявил глава армянского кабмина.

Ранее Пашинян вызвал на дебаты трех бывших президентов республики Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна по вопросу Карабаха (армянское название — Арцах). Этот вызов он сопроводил фразой «Вы трое, скажите, придете ли вы на дебаты или нет?».

