16:04, 7 октября 2025Бывший СССР

Пашинян похвалил Путина за один процесс

Пашинян поздравил Путина с днем рождения и оценил его вклад в развитие отношений
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения во время телефонного звонка. Об этом говорится на официальном сайте главы армянского кабмина.

Пашинян пожелал ему всего самого наилучшего, параллельно подчеркнув важность процесса дальнейшего развития отношений Армении и России, оценив личный вклад Владимира Путина.

Ранее Никол Пашинян вызвал на дебаты трех бывших президентов республики Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Этот вызов он сопроводил фразой «Вы трое, скажите, придете ли вы на дебаты или нет?».

