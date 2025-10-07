Бывший СССР
14:14, 7 октября 2025Бывший СССР

Пашинян вызвал на дебаты «бывших»

Пашинян вызвал на дебаты трех бывших президентов Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Софья Сандурская / POOL / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вызвал на дебаты трех бывших президентов республики Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вы трое, скажите, придете ли вы на дебаты или нет», — написал Пашинян.

«Бывшими» в армянской прессе обычно называют трех экс-президентов Армении, которые были за период независимости с 1991 года.

Пашинян регулярно критикует своих предшественников за политику в отношении Карабаха, обвиняя их в коррупции и в наживе на конфликтом регионе во время своей власти. До этого он вызывал троих президентов на дебаты по вопросу Карабаха, однако ответа так и не последовало.

