Пашинян предложил своим предшественникам обсудить Карабах

Пашинян пригласил бывших лидеров Армении на дебаты по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил трех бывших лидеров Армении принять участие в дебатах по вопросу Нагорного Карабаха. Его слова приводит ТАСС.

Приглашения от главы правительства Армении получили первый президент Армении Левон Тер-Петросян, второй президент Армении и первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Роберт Кочарян и бывший президент и премьер-министр Серж Саргсян.

«Серж Саргсян, Роберт Кочарян, Левон Тер-Петросян, есть ли у вас что сказать? Давайте выйдем в прямой эфир и поговорим», — сказал он, комментируя заявление Кочаряна о том, что бои с Азербайджаном в 2020 году начались из-за политики действующего премьер-министра.

Ранее Пашинян заявил, что любые попытки возродить «Карабахское движение» являются разрушительными для Армении. Премьер добавил, что в стране началась новая революция — социально-психологическая, которую он назвал не менее значимой, чем «бархатная революция» 2018 года.